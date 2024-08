Cutremur puternic în Rusia. Un vulcan a erupt. Ce magnitudine a avut seismul

Seismul s-a produs în Marea Bering, la o adâncime de aproape 50 de kilometri, în largul peninsulei Kamceatka, la aproximativ 90 de kilometri est de oraşul Petropavlovsk-Kamchatsky.

US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a emis o alertă de tsunami.

„Valuri tsunami de 0,3 până la 1 metru deasupra nivelului mareei sunt posibile pe anumite ţărmuri ale Rusiei”, a scris agenţia în mesajul său de avertizare.

Vulcanul Shiveluch din Rusia a erupt în urma acestui cutremur, potrivit agenţiei de stat TASS, citată de CNN și preluată de News.ro.

„Conform evaluărilor vizuale, coloana de cenuşă se ridică până la 8 kilometri deasupra nivelului mării”, a raportat TASS duminică dimineaţa ora locală, adăugând că vulcanul a eliberat un jet de lavă.

Nu există informaţii despre persoane rănite, a precizat TASS.

???????? An earthquake with a magnitude of 7.2 on the Richter scale occurred today near Kamchatka, Russia . The locals were moving as if they were alive. But in return for them, the eruption of the Shiveluch volcano started

They claim a column of dust 8 km high. Breathe deeper. ???? pic.twitter.com/w1opSR2yf4