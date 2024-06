Cutremur în Iran. Cel puțin patru oameni au murit, alți 120 sunt răniți. VIDEO

Seismul a zguduit, loc la ora locală 13.24 (12.54, ora României), oraşul Kashmar (nord-est), unde patru persoane au murit, iar alte 120 au fost rănite, anunţă guvernatorul local, Hojatollah Shariatmadari, la televiziunea de stat.

5.0 Earthquake Hits Kashmar in Iran - 30 people were injured #earthquake #quake #sismo #terremoto #temblor Long Version: https://t.co/FcC56IratC pic.twitter.com/L59wa9DzaI

Institutul american de geofizică USGS estimează o magnitudine de 4,9, la o adâncime de zece kilometri.

Cutremurul a avariat clădiri vechi în zone rurale şi urbane, anunţă Hojatollah Shariatmadari.

The first pictures of the 5-magnitude earthquake in Kashmir

IRAN pic.twitter.com/mGtMrwclwt