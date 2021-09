Cutremur de magnitudine 6.0 în Australia. Străzile sunt pline de moloz. „Este ca o zonă de război”

Epicentrul cutremurului s-a situat în apropierea localităţii Mansfield din statul Victoria, la aproximativ 200 km nord-est de Melbourne, la o adâncime de zece kilometri, a anunţat Geoscience Australia.

Postul de radio 3AW a postat o fotografie cu moloz pe una dintre străzile principale din Melbourne, iar locuitori din părţile de nord ale oraşului au anunţat pe reţelele sociale că

au rămas fără curent electric, în timp ce alţii au informat că au fost evacuaţi din clădiri.

„Este ca și cum ar fi explodat o bombă, ne simțim ca și cum ar fi într-o zonă de război”, a declarat pentru Herald Sun șeful unui restaurant din Melbourne.

Cutremurul a fost resimţit inclusiv în Adelaide, la o distanţă de 800 kilometri, dar şi la Sydney, la 900 km distanţă. Nu există informaţii despre pagube sau răniţi în afara oraşului Melbourne, potrivit Agerpres.

Peste jumătate din cele 25 de milioane de locuitori ai Australiei trăiesc în sud-estul ţării, într-un perimetru ce cuprinde oraşele Adelaide, Melbourne şi Sydney.

A magnitude 6.0 earthquake struck near Melbourne, Geoscience Australia said, one of the country's biggest quakes on record, causing damage to buildings in Australia’s second largest city and sending tremors throughout neighboring states https://t.co/jgmA8Dzm0H pic.twitter.com/LVvchIgPBL