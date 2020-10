Cutremur cu magnitudinea 7 în Grecia și Turcia. Seismul a fost resimțit în mai multe țări. VIDEO

Potrivit Institutul american de geofizică USGS, cutremurul a fost resimțit în țări precum Bulgaria, Cipru, Egipt, Libia, dar și Macedonia de Nord.

În urma cutremurului nu au fost consemnate victime şi pagube imediate.

Seismul s-a produs la o adâncime de cinci kilometri în Arhipelagul Dodecanez, în jurul orei 11.50 GMT.

Numeroase persoane au ieşit pe străzile oraşului costier Izmir din Turcia după acest cutremur de pământ, potrivit unor martori. Imagini publicate de radioteleviziunea publică turcă, TRT Haber, arată ruinele unei clădiri care s-a prăbuşit în centrul oraşului Izmir.

Autoritatea turcă pentru administrarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD) a precizat că seismul a avut magnitudinea de 6,6, în timp ce Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (US Geological Survey- USGS) a anunţat că magnitudinea acestui cutremur a fost de 7.

Seismul s-a produs în jurul orei 11:50 GMT şi a fost resimţit de-a lungul litoralului turcesc de la Marea Egee şi în partea nord-vestică a Mării Marmara.

Epicentrul cutremurului a fost plasat la 17 kilometri în largul coastelor provinciei Izmir, la o adâncime de 16 kilometri, au anunţat reprezentanţii AFAD.

Specialiştii de la USGS au anunţat că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri şi că epicentrul său s-a aflat la o distanţă de 33,5 kilometri de regiunile costiere ale Turciei.

Rezidenţii din Samos, o insulă cu o populaţie de 45.000 de locuitori, au fost îndemnaţi să se îndepărteze de zonele de coastă, a precizat Eftyhmios Lekkas, directorul Organizaţiei elene pentru planificare antiseismică, pentru postul Skai TV din Grecia.

Very severe damage from the 7.0 magnitude #earthquake in #Turkey this morning, this was felt also in Greece widely! https://t.co/hlZB2aLQ3a