Cutremur cu magnitudine 6,4 în vestul Iranului. Cel puţin 115 persoane au fost rănite

Epicentrul seismului a fost localizat la 17 km sud-vest de oraşul Sar-e Pol-e Zahab, la 7 km adâncime, a anunţat Institutul de geofizică. Această regiune din vestul Iranului, frontalieră cu Irakul, a fost lovită de mai multe cutremure în ultimii ani.

A 6.3 magnitude earthquake on the Iran-Iraq border forces people to flee their homes in the Kurdistan Region's Garmiyan region. Some report the tremor was felt in the capital Erbil. #TwitterKurds pic.twitter.com/ueVNL0D505

Cel puţin 115 persoane au fost rănite la Sar-e Pol-e Zahab şi în oraşul vecin Gilan-e Gharb, potrivit guvernatorului Kermanshah, Houshang Bazvand, citat de agenţia de presă iraniană Fars.

Şapte replici de mai mică amploare au fost înregistrate într-o oră de la seismul principal, a precizat Institutul de geofizică.

EARTHQUAKE TREMORS OF 6.3 MAGNITUDE FELT IN KUWAIT

Kuwait City, Nov 25: A huge crowd from apartments came on street when they felt the earthquake tremors of 6.3 magnitude around 7.40PM local time.

The similar tremors are felt in neighboring Iraq border & Northern Iran. pic.twitter.com/wFL3YE9DIf