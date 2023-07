Cupola de foc pune stăpânire pe glob. Meteorologii avertizează că vor fi riscuri pentru sănătate

În condiţiile în care temperaturile extrem de ridicate afectează Europa în plin sezon turistic de vară, Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a anunţat marţi că valul de căldură din emisfera nordică se va intensifica în următoarele zile şi a avertizat asupra unui risc crescut pentru sănătate.

„Temperaturile din America de Nord, Asia şi din întreaga Africă de Nord şi Marea Mediterană vor depăşi 40°C timp de mai multe zile la rând în această săptămână, pe măsură ce valul de căldură se va intensifica", a declarat OMM.

Temperaturile minime nocturne ar urma să atingă, de asemenea, noi maxime, a precizat OMM, creând riscul creşterii numărului de cazuri de infarcturi şi decese.

„Chiar dacă cea mai mare parte a atenţiei se concentrează asupra temperaturilor maxime din timpul zilei, temperaturile nocturne sunt cele care prezintă cele mai mari riscuri pentru sănătate, în special pentru populaţiile vulnerabile", a avertizat organizaţia.

Se estimează că 61.000 de persoane ar fi murit anul trecut în urma valurilor de căldură numai în Europa.

Italia

Marţi meteorologii se aşteptau ca temperaturile să atingă valori record în Italia, unde insula mediteraneană Sardinia ar putea înregistra maxime de peste 47 de grade Celsius. De asemenea, temperaturile ar putea atinge 40 de grade în mai multe oraşe italiene, inclusiv 42-43 de grade în regiunea Lazio, care include Roma. Turiştii au încercat să se răcorească stropindu-se cu apă de la fântânile din Roma şi stând sub ventilatoarele uriaşe instalate în faţa Colosseumului. Unii au fost nevoiţi să stea la coadă la taxiuri timp de mai bine de o oră, pe o căldură toridă, în faţa gării centrale din Roma, din cauza lipsei cronice de taxiuri din capitală.

Ministerul Sănătăţii a emis marţi alerte meteorologice cod roşu - semnalând o posibilă ameninţare la adresa sănătăţii pentru oricine este expus la căldură - pentru 20 dintre cele 27 de oraşe principale ale ţării, numărul acestora urmând să crească la 23 miercuri.

„Nu este exclus să depăşim 47 de grade, iar în Sulcis şi Campidano (zone din sudul Sardiniei - n.r.) ar putea exista unele locuri care ne-ar putea face să înregistrăm o valoare şi mai mare", a declarat Carlo Spanu, de la serviciul meteorologic al forţelor aeriene italiene.

„Recordul nostru istoric este de 47,7 grade. Nimic nu ne împiedică să îl depăşim sau să îl egalăm", a spus el.

Căldura i-a determinat pe unii turişti să se întoarcă acasă mai devreme. "(Am) avut multe dureri de cap, de picioare şi (mi s-au umflat) degetele, am devenit din ce în ce mai ameţită", a explicat o turistă norvegiană care s-a întors acasă cu o săptămână mai devreme. "Trebuia să stăm acolo două săptămâni, dar nu am putut (rămâne) din cauza căldurii", a adăugat ea.

Spania

În Spania, zone din regiunile nord-estice Catalonia şi Aragon, precum şi insula mediteraneană Mallorca sunt în alertă marţi pentru temperaturi cuprinse între 42 şi 44 de grade Celsius.

Luni, temperatura în oraşul Andujar, din sudul ţării, a atins 44,9 grade Celsius, în timp ce oraşul Toledo, din centrul ţării, a depăşit recordul de temperatură maximă pentru luna iulie, cu 42,9 grade Celsius. Noaptea a fost călduroasă, iar temperaturile nu au coborât sub 25 de grade Celsius în multe zone de pe coasta mediteraneană şi din interiorul peninsulei iberice, a anunţat agenţia naţională de meteorologie AEMET.

Într-o mare parte a teritoriului, temperaturile nocturne s-au situat în top 5 cele mai ridicate înregistrate în această perioadă a anului.

Grecia

În Grecia, autorităţile le-au spus cetăţenilor aflaţi în apropierea unui incendiu de pădure din Dervenochoria, la nord de Atena, să închidă uşile şi ferestrele, deoarece fumul provocat de flăcări se apropia pe fondul unor rafale puternice de vânt.

Cele mai fierbinţi veri

Serviciul meteorologic Copernicus al Uniunii Europene spune că 2022 şi 2021 au fost cele mai fierbinţi veri înregistrate vreodată pe continent. Cea mai ridicată temperatură înregistrată în Europa, de 48,8 grade Celsius, a fost înregistrată în Sicilia în urmă cu doi ani.

Căldura din Europa ar putea să determine o schimbare durabilă a obiceiurilor turistice, tot mai multe persoane preferând să aleagă destinaţii mai răcoroase sau să călătorească primăvara sau toamna, prezic organizaţiile de turism.

Oamenii de ştiinţă au avertizat de mult timp că schimbările climatice, cauzate de emisiile de gaze cu efect de seră provenite în principal din arderea combustibililor fosili, vor face ca valurile de căldură să devină mai frecvente, mai severe şi mai mortale. Ei spun că guvernele trebuie să ia măsuri drastice pentru a reduce emisiile pentru a preveni o catastrofă climatică.

Valurile de căldură din această vară, în care temperaturile au urcat până la 53 de grade în Valea Morţii din California şi peste 52 de grade în nord-vestul Chinei, au coincis cu incendii de vegetaţie din Grecia până în Alpii elveţieni şi cu inundaţii mortale în India şi Coreea de Sud.

Aceste evenimente au adăugat o nouă urgenţă la discuţiile din această săptămână dintre Statele Unite şi China, cei mai mari poluatori din lume în privinţa gazelor cu efect de seră. Trimisul american pentru climă, John Kerry, s-a întâlnit cu oficiali chinezi la Beijing şi şi-a exprimat speranţa că prin cooperare în domeniul climei se pot redefini legăturile tulburi dintre cele două mari puteri. Preşedintele chinez Xi Jinping a subliniat că angajamentul Beijingului faţă de obiectivele referitoare la emisiile de dioxid de carbon este ferm, dar spune că nu se va lăsa influenţat de alţii.

În China, copaci au căzut peste vehicule, o balenă a ajuns la ţărm şi un congelator plin cu îngheţată plutea în inundaţii, în timp ce taifunul Talim s-a dezlănţuit marţi în provinciile sudice, fiind primul care a ajuns pe uscat în această ţară în acest an.

