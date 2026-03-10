Procesul, care a început marți cu ușile închise pentru protecția minorilor, îi are ca victime pe cei trei copii ai cuplului – gemeni de 8 ani și un băiat de 10 ani, arată Agerpres.

Copiii au fost eliberați la sfârșitul lunii aprilie 2025, după ce un vecin a alertat poliția. Anchetatorii au descris locuința drept o „casă a groazei", plină de gunoaie, în care minorii au fost ținuți închiși timp de trei ani și jumătate.

Procurorul public solicită o pedeapsă de 25 de ani și patru luni de închisoare pentru fiecare dintre părinți. Aceștia pledează nevinovat și susțin că i-au izolat pe copii de lumea exterioară pentru a-i proteja de boli precum COVID-19.

Tatăl are cetățenie germană, iar mama deține dublă cetățenie – germană și americană. Autoritățile spaniole nu au divulgat alte detalii personale.

Audierile sunt programate pe parcursul a două zile, cu încheiere preconizată miercuri, însă verdictul va fi pronunțat la o dată ulterioară.