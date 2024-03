Cinci frați terorizați și bătuți cu cureaua de bunici, în Galați. Gestul unuia dintre frați i-a salvat din casa groazei

Le dădeau mâncare cu porția, îi loveau cu cureaua și îi țineau înghesuiți într-o cameră mică, la comun, o fată și 4 băieți. Copiii fuseseră luați în grijă de bunici, după ce tatăl a fost închis, iar mama, i-a abandonat.

Comportamentul violent al bunicilor a fost surprins de camera de supraveghere pe care aceștia o montaseră în camera copiilor, ca să îi urmărească în permanenţă. În încăperea strâmtă, cu paturi supraetajate, cei 4 băieții și o fată, care au între 11 și 17 ani - erau bătuţi cu pumnii ori cureaua.

Amenințările cu bătaia erau frecvente.

„Dacă îți aud vocea, te încing.”

Și de cele mai multe ori acestea erau declanșate de motive banale.

„Cum, băi, voi nu vă puneți cearșaf, dormiți așa? Dacă te mai văd că vorbești cu el, te desfigurez. Mizerabililor, care sunteți!”

La poliție, copiii s-au plâns și că buncii le dădeau mâncare cu porția, iar dacă îndrăzneau să ceară mai mult decât primeau în farfurie erau certați și băuți din nou.

„De ce ai mâncat fără știrea mea? Ți-am zis să nu mănânci fără știrea mea. Mănânci cât îți dau eu, mă! Tu înțelegi că eu nu te mai suport de nicio culoare.”

Pentru copii, dificile erau și momentele în care bunicul se oferea să îi ajute la teme.

„Eu nu pot să te învăț pe tine să silabisești cuvintele! Ia-ți-le și du-te naibii, în Spania la mă-ta și la tac-tu. Ordinarule, mincinosule, golanule și derbedeule. Pleacă, pleacă de aici. Pleacă! Nu știi nimic.”

Pentru cei cinci copii coșmarul s-a sfârșit după ce unul dintre băieţi, în vârstă de 16 ani, a luat cardul de memorie pe care erau stocate imaginile din camera lor și i l-a dat mamei, care a mers cu el la Poliție. Femeia se întorsese de curând din Spania, unde este stabilită.

Carmen Hrițuc, mama copiilor: „Până acum jumătate de an nu am știut nimic de ei. Doar ce îmi spunea tatăl lor, că o duc foarte bine. Dar ce am văzut acum... nu e deloc bine.”

Tania Calcan, purtător de cuvânt DGASPC Galați: „Copiii au fost preluați în regim de urgență și acum se află într-un mediu sigur pentru ei. Patru dintre cei cinci fraţi au fost preluaţi.”

Al cincilea copil, băiatul de 16 ani, a rămas la mama. Femeia ar vrea să îi ia să îi crească ea pe toți. Cei doi bunici sunt cercetați de poliție.

Agent șef principal Ciprian Stoica, IPJ Galați: „Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu fața de femeia de 69 de ani, bunica paternă a celor 5 minori. De asemenea, au fost întocmite două dosare penale pentru infracțiunea de violență în familie.”

Cei cinci copii au ajuns în grija bunicilor acum zece ani, când tatăl lor a fost trimis la închisoare, iar mama i-ar fi abandonat la vremea respectivă pentru că nu avea resurse să îi îngrijească.

Contactați de Știrile PROTV, bunicii copiilor au refuzat să își exprime un punct de vedere referitor la acuzațiile care li se aduc.

