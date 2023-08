Cum s-a prăbușit avionul în care se afla Evgheni Prigojin. Abia decolase de la Moscova. VIDEO

În aeronavă erau în total 10 persoane, între care și mâna dreaptă a liderului Wagner. Nu există niciun supraviețuitor.

Până de curând un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, Prigojin a condus la finele lunii iunie un marș al mercenarilor, care s-au îndreptat înarmați, spre Kremlin, o revoltă fără precedent! Acesta acuza elitele militare ruse că doresc dezintegrarea Wagner.

Avionul abia decolase de pe aeroportul Șeremetievo din Moscova, cu destinatia Sankt Petersburg, cand s-a prăbușit la doar câțiva kilometri de capitala Rusiei, în regiunea Tver. La bord erau trei piloți și șapte pasageri. Printre ei, și liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, potrivit agențiilor de presă ruse de stat Ria Novosti și TASS.

Mai multe imagini postate pe rețelele sociale surprind momentul în care avionul - cuprins de flăcări -, cade necontrolat și, imediat după impactul cu solul, focul se intețeste. Într-unul dintre videoclipuri se văd mai multe trupuri ale pasagerilor morți în urma impactului.

⚡️⚡️⚡️ It was not a military plane that went down in the Tver region, but an Embraer 600 business jet with the flight number RA-02795.

According to Rosgvardia, the crashed plane listed Yevgeny Prigozhin among the passengers, Rosaviatsia reported.

The moment of the Embraer plane… pic.twitter.com/vS3EjqWgP8