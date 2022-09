Cum miroase Joe Biden. O susținătoare a președintelui a oferit detalii

Femeia a spus că președintele american miroase „ca cea mai caldă ceașcă de cacao”, informează Newsweek.

Joanne Carducci a postat o fostografie cu ea, alături de președintele Biden pe Twitter. Imaginea a fost imortalizată în apropiere de Casa Albă și a fost postată pe rețeaua de socializare unde femeia este cunoscută cu numele @JoJoFromJerz și unde are peste 600.000 de urmăritori.

Femeia, autoproclamată „democrată” a postat și o descriere care să însoțească fotografia cu Joe Biden.

„Oh, salut, domnule președinte”, a scrie femeia pe Twitter.

În imagine, Carducci zâmbește în timp ce se sprijină pe pieptul lui Biden pe terenul din împrejurimile Casei Albe.

Sharing one more because it’s starting to feel like it was just a dream. pic.twitter.com/Qh0uR4vMLz