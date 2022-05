Cum au glumit Putin și Lukașenko pe seama sancțiunilor Occidentale. „S-au ales cu inflaţie şi spun că Putin este vinovat”

Invazia rusă în Ucraina a dus la uciderea a mii de persoane şi la strămutarea altor 14.000, în timp ce tentativele Occidentului de a izola Rusia, ca măsură punitivă, şi blocarea de către Moscova a transporturilor de cereale în porturile Ucrainei de la Marea Neagră au provocat o creştere a preţului la petrol, gaze naturale, cereale, ulei de gătit şi îngrăşăminte.

În cadrul unei întrevederi la reşedinţa sa din Soci, staţiune balneară de la Marea Neagră, Putin i-a spus omologului său belarus Aleksandr Lukaşenko că economia Rusiei merge bine, în pofida sancţiunilor. Imagini de la această întâlnire au fost difuzate de media de stat ruse.

'It's all Putin's fault there'- Lukashenko and Putin joke about Western sanctions during meeting in Sochi.#Belarus #Russia #Putin #Lukashenko pic.twitter.com/r2hMJGrXsx