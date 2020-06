Cum arată turismul în Europa în "vara coronavirusului". Reguli de coşmar în hoteluri şi restaurante

Cei care își fac planuri de vacanță trebuie să știe că în mai multe țări europene, autoritățile au luat masuri în funcție de numărul de îmbolnăviri înregistrate.

Hotelurile și localurile sunt frecvent controlate și oamenii au înțeles cum să se protejeze și să respecte recomandările.

În Italia, Spania, Finlanda sau Grecia, oficialii au relaxat în etape condițiile și au colaborat cu mediul de afaceri și cu populația pentru a putea primi turiști în siguranță.

Amalia și soțul ei italian au plecat împreună în vizită la socri, în Sicilia. Când au traversat cu mașina țoață tara, din Nord până în Sud, au observat că autoritățile italiene nu au impus măsuri unitare pentru terase și restaurante, ci aplică un plan de măsuri diferențiate în funcție de regiune. Amalia ne-a povestit ce a văzut în nord pe traseu.

Amalia: „A venit chelnerul, era îmbrăcat ca un cosmonaut, din cap până în picioare, nu dai banii în mână, ai un aparat unde plătești. Am fost în zona Bologna unde era focar mare și unde am văzut că au venit autoritățile în control și au măsurat distanța între mese și dacă erau la masă din aceeași familie și pentru că era unul în plus, care nu era din familie, l-au mutat la altă masă.”

Lucrurile stau altfel în sudul Italiei, unde au fost mai puține cazuri confirmate. Oana este șef la un restaurant din zonă și ne-a spus că din 15 mai, de când s-au deschis localurile, doar în primele două săptămâni au fost restricții că în nord.

Oana: „La început eram cu mască, nu intram decât doi în bucătărie, acum am șase băieți la bucătărie, nu mai este cu măști, ospătarii nu aveau voie în bucătărie, acum nu mai e obligatorie nici masca la terasă."

Oamenii respectă distanța și nu vin în număr mare nici pentru celebrul "colazzione"- vestitul mic-dejun italian, așa cum făceau înainte de pandemie, semn că sunt încă prudenți.

Pare că în toate marile destinații turistice din Europa, autoritățile colaborează cu reprezentanții hotelurilor, restaurantelor și ai comunității locale. Toți vor ca orașele și stațiunile să poată primi în siguranță turiști în această vară.

Primii români care au ajuns pe insula Thassos, chiar în ziua în care Grecia și-a deschis granițele pentru turiști, au simțit că insula este numai a lor, pentru că hotelurile țin cont de restricțiile de după relaxare.

Andreea Mihai, turist: „E un român cazat aici, unul într-o altă parte, nu vin toți la masă. De exemplu, în vila în care stăm noi sunt vreo 6 camere, dar sunt închiriate decât cred că trei și atunci au intrări separate, asta e foarte interesant, nu au închiriat toată vila, au închiriat celelalte vile, adică o cameră aici, o cameră acolo, o cameră acolo, nu ne prea întâlnim, au multe foișoare.”

Și la plaja oamenii se simt în siguranță.

Chiar dacă restaurantele din Grecia rămân închise până pe 15 iulie, grecii fac unele "derogări", însă fară să aglomereze tavernele.

Andreea Mihai, turist: „Noi suntem primii, noi deschidem restaurantele, noi le-am închis și după noi nu a mai venit nimeni! Încă! Probabil că vor urma în zilele următoare. În restaurant, la tavernă, sunt maxim două mese, dacă suntem, dacă nu ... am stat într-o seară și singuri. Iar aseară am deschis noi, pentru că venim destul de des în Thassos, am deschis ... am vrut vrut să mâncam miel și s-a deschis, doar pentru noi, un restaurant unde se mănâncă miel! Și ei spun că de fapt și de drept vor deschide pe 15 iulie.”

Andrei Simulescu are o agenție de turism la Pitești. A trecut prin Grecia, iar acum este în Bulgaria.

Andrei Simulescu: „Mă aflu la un resort ultra-all-inclusive, totul se desfășoară normal, e adevărat că și-au luat și măsuri de protecție, de exemplu în restaurant se servește din spatele plexiglasului de către personalul care este foarte bine echipat, cu măști, mănuși, însă experiența turistului nu este cu nimic afectată.”

Și celebra Piață San Marco din Veneția se umple încet de turiști.

Mario Fiorentini, proprietar magazin: „Mai rău de atât nu se poate! Am redeschis pe 23 mai și de atunci am avut încasări de vreo sută de euro.”

Marie-Caroline Croset, turist: „Ni se pare fabulous. Nu așteptăm la cozi la intrarea niciunui muzeu. Bisericile sunt toate deschise. Descoperi orașul pe îndelete.”

Iar la Mallorca au ajuns primii turiști nemți, singurii acceptați pe insulă, din alte state, după un program pilot. Au găsit reguli ce trebuie respectate.

Turist german: „Ca să iau micul dejun ori cina, trebuie să-mi pun mănuși, să vin cu masca pusă și să mi se ia temperatura. Acum sunt gata să mănânc.”

Cei care lucrează în domeniul ospitalității spun că și turiștii trebuie să fie atenți și să respecte măsurile de protecție și distanțare socială.