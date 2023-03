Un bărbat a trăit într-o peșteră timp de 40 de ani. Cum arată grota misterioasă | FOTO

Fotografiile arată ruinele cavernei în care a locuit Millican Dalton, care a vrut să scape de viața agitată a orașului.

Not just a Wainwright summit in our new film of Castle Crag, but also a visit to Millican Dalton’s caves!

Millican, originar din Londra, a evadat din cotidian la sfârșitul anilor 1800, și a locuit în peșteră timp de aproape 40 de ani.

Millican s-a născut într-o familie de quakeri (numele dat membrilor unei secte protestante, numite și Societatea Religioasă a Prietenilor, mișcare creștină înființată de puritanul englez George Fox la jumătatea secolului al XVII-lea. ) în 1867, și s-a mutat la Londra la vârsta de șapte ani, după moartea tatălui său, scrie Mirror.

