Unul dintre băieții salvaţi după nouă zile din peştera din Thailanda, în 2018, a murit în Marea Britanie, la doar 17 ani

Duangpetch Promthep, în vârstă de 17 ani, era cunoscut în Thailanda deoarece a fost căpitanul echipei de fotbal de juniori „Mistreţii sălbatici”, ai cărei membri au rămas blocaţi într-o peşteră din Thailanda din 23 iunie 2018 până pe 10 iulie, o parte dinte ei.

Desperately sad to hear of the death of Duangpetch ‘Dom’ Promthep, one of the 12 boys rescued from the Tham Luang cave in Thailand in 2018. Few details yet but he was attending a football academy in UK after winning a scholarship. pic.twitter.com/AQNVXUcEU6