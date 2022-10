Prima „imagine de familie” a unor Neanderthalieni. Cercetătorii au înlăturat un mister

Un studiu genetic, publicat miercuri, schiţează contururile unei „organizări sociale” a acestor verişori îndepărtaţi şi dispăruţi ai omului modern, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Secvenţierea genomului Omului de Neanderthal, realizată în 2010 de suedezul Svante Paabo, recentul laureat al premiului Nobel pentru medicină, a permis trasarea în linii mari a istoriei acestei linii umane dispărute, care popula partea estică a Eurasiei cu 430.000 de oameni, acum 40.000 de ani.

Graţie săpăturilor arheologice, se ştie în prezent că unii dintre Neanderthalieni îşi îngropau morţii, produceau unelte elaborate şi chiar obiecte de podoabă, fiind departe de imaginea unor brute primitive care le-a fost mult timp asociată în secolul al XX-lea.

Însă oamenii de ştiinţă cunoşteau foarte puţine lucruri despre structura lor socială. Secvenţierea genetică a unui întreg grup de indivizi, cea mai vastă efectuată până acum asupra acestei specii de hominizi, a îndepărtat o parte din acest mister.

Noile descoperiri au fost făcute în sudul Siberiei, în Rusia, o regiune deosebit de fructuoasă pentru cercetarea ADN-ului străvechi, întrucât frigul contribuie la conservarea acestui indiciu fragil şi preţios din trecutul îndepărtat.

Din aceeaşi regiune a fost prelevat şi genomul Omului de Denisova, o altă linie umană dispărută, în peştera cu acelaşi nume, reaminteşte un comunicat publicat de Institutul Max Planck de Antropologie Evolutivă din Leipzig, unde au fost realizate cercetările în cadrul noului studiu, publicat în revista Nature.

La 100 de kilometri distanţă de Peştera Denisova se află peşterile Şaghirskaia şi Okladnikov, ocupate de Neanderthalieni în urmă cu circa 54.000 de ani. Multiple vestigii au fost deja recuperate de acolo, dintr-un singur strat de depozite sedimentare, care i-au făcut pe cercetători să emită ipoteza conform căreia locuitorii peşterii au trăit în cele două peşteri aproximativ în aceeaşi perioadă.

Pentru a verifica noua ipoteză, trebuia lăsat să vorbească ADN-ul, o sarcină cu atât mai delicată, cu cât nu era vorba despre schelete întregi, ci despre dinţi şi fragmente osoase risipite în interiorul peşterilor.

„Mai întâi, a trebuit să identificăm numărul indivizilor”, a spus paleogeneticianul Stephane Peyregne, unul dintre autorii principali ai studiului. Echipa lui a utilizat noi tehnici care permit izolarea ADN-ului uman străvechi - adeseori „înecat” în contaminări microbiene - şi capturarea acestuia.

Verdictul: rămăşiţele umane provin de la 13 Neanderthalieni (şapte bărbaţi şi şase femei, inclusiv cinci copii şi tineri adolescenţi), dintre care 11 au trăit în peştera Şaghirskaia.

În ADN-ul lor mitocondrial - transmis doar de către mamă -, cercetătorii au descoperit o aceeaşi variantă genetică, fenomen cunoscut sub numele de heteroplasmie, care a persistat doar pentru câteva generaţii.

Genele au dezvăluit totodată legături parentale strânse: un tată şi fiica lui adolescentă, un băiat mic şi o femeie adultă, care ar fi fost verişoara, mătuşa sau bunica lui. Aceste detalii reprezintă dovezi directe ce atestă faptul că acei indivizi aparţineau aceleiaşi familii şi că ei au trăit în aceeaşi epocă.

