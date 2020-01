Cum arată Palestina şi Israelul prevăzute de planul de pace al lui Trump în Orientul Mijlociu

Fâşia Gaza şi Cisiordania ar fi legate printr-un tunel, fără o continuitate teritorială reală, arată o hartă publicată de Donald Trump.

Astfel, palestinienii ar avea dreptul la un stat, însă în condiţii precise.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL