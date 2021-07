Cum a supraviețuit un bărbat căruia nu i s-a deschis parașuta după un salt de la 4.500 de m. FOTO

Soldatul a căzut pe o casă din California, trecând prin acoperișul acesteia și aterizând în bucătărie.

Bărbatul executa exercițiul Halo - High Altitude Low Opening, o tehnică pusă în practică de forțele speciale, conform The Guardian.

În câteva fotografii apărute după incident se observă gaura făcută de soldat în momentul în care a trecut prin acoperiș, dar a fost făcută publică și o imagine cu bărbatul abia aterizat în mijlocul bucătăriei.

“Am alergat să văd dacă este în regulă. Am verificat și avea ochii deschiși, nu eram sigur dacă este rănit. Nu am lăsat pe nimeni să îl miște”, a declarat Rose Martin, pentru KSBY. “E un miracol, din punctul meu de vedere. Cine supraviețuiește după ce cade astfel fără parașută?”, a continuat el.

Mama proprietarului a declarat presei că soldatul a trecut printre grinzile acoperișului și că nu s-au produs pagube foarte mari. “Este incredibil”, a punctat Linda Sallady.

Poliția din Atascadero a transmis că parașutistul se plângea că are dureri, dar nu avea răni vizibile. El a fost transportat imediat la spital.

Imagine sitting at a home & a parachutist crashes through the roof. Rumour is that this is a British #SAS trooper on exercise in California. Hope they made him a cuppa. pic.twitter.com/kaGDHUrb5K