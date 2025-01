Cum a sărbătorit lumea trecerea în Anul Nou. 2025, întâmpinat cu focuri de artificii și spectacole cu drone

Intrarea în 2025 s-a făcut cu fast, chiar dacă în multe locuri de pe glob situația rămâne tensionată. Focurile de artificii și petrecerile în aer liber au dat tonul trecerii în noul an.

Primele care au intrat în noul an au fost în insulele din Pacific, Kiribati și Samoa, apoi, rând pe rând, în Noua Zeelandă, Australia, Coreea de Nord și de Sud, Japonia și China. Respectând tradiția, Sydney s-a remarcat cu cel mai spectaculos foc de artificii de până acum.

La miezul nopții, muzica s-a revărsat odată cu un magnific spectacol pirotehnic organizat în portul Sydney. Focurile de artificii, pe cât de numeroase, pe atât de variate, au luminat podul și binecunoscuta clădire a operei.

Mai mult de un milion de oameni au întâmpinat astfel noul an, după ce şi-au ocupat din timp cele mai bune locuri de observație.

Thailanda a întâmpinat anul 2025 cu focuri de artificii ecologice realizate din orez lipicios. Spectacolul pirotehnic s-a desfășurat pe mai mult de 2.000 de metri de-a lungul râului Chao Phraya, în inima Bangkokului, notează Metro.co.uk.

Locuitorii și turiștii din Dubai au avut parte de spectacole pirotehnice în 45 de locații din oraș, Emiratele Arabe Unite sărbătorind începutul anului 2025. Cel mai înalt zgârie-nori din lume, Burj Khalifa, a fost decorul unuia dintre cele mai remarcabile spectacole de lumini și artificii din lume, la care au participat mii de persoane.

Capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, a dat startul unui spectacol record de 53 de minute de focuri de artificii la miezul nopții, ora locală.

Recorduri doborâte de Anul Nou

Ras Al Khaimah, un oraș din Emiratele Arabe UniteKhaimah a stabilit două noi recorduri mondiale Guinness cu ajutorul dronelor și al focurilor de artificii. Primul a fost cel mai mare spectacol aerian al unui copac format de drone, iar al doilea a fost cea mai mare imagine aeriană a unei scoici formată de drone, notează presa locală

Emiratul a organizat un spectacol cu tematică patrimonială pentru a anunța anul 2025, combinând focurile de artificii tradiționale cu arta dronelor 3D, care s-a întins pe 5 km de pe malul Ras Al Khaimah.

„Obținerea a două titluri Guinness World Records cu un spectacol atât de spectaculos și de semnificativ reflectă spiritul inovator și mândria culturală care definesc emiratul nostru”, a declarat Raki Phillips, director executiv la Ras Al Khaimah Tourism Development Authority.

Siria a sărbătorit primul său An Nou de la înlăturarea dictatorului Bashar Al Assad după mai bine de 43 de ani de guvernare a familiei sale. Pe străzile Damascului, un grup de persoane îmbrăcate în Moș Crăciun au pozat cu un gardian înarmat.

Georgia: Protest în fața parlamentului la intrarea în 2025

Zeci de mii de manifestanţi pro-europeni s-au adunat în cursul nopţii de marţi spre miercuri în faţa parlamentului georgian la Tbilisi pentru a sărbători Anul Nou, continuând protestele care durează de o lună împotriva deciziei guvernului de a suspenda procesul de aderare la UE, notează AFP.

Georgia este în mijlocul unei crize constituţionale fără precedent de când partidul la putere, Visul Georgian, a revendicat victoria la alegerile legislative din octombrie, despre care opoziţia pro-occidentală spune că au fost fraudate.

În ajunul Anului Nou, zeci de mii de oameni s-au adunat în faţa parlamentului, în centrul capitalei, fluturând drapele ale UE şi ale Georgiei.

Mulţi manifestanţi au amenajat o lungă masă festivă pe bulevardul principal din Tbilisi, decorat cu lumini de Crăciun, transformând a 34-a zi consecutivă de proteste într-o sărbătoare de Anul Nou.

"Seara asta dovedeşte încă o dată că poporul georgian nu va permite unui guvern pro-rus să transforme ţara noastră într-un despotism în stil rusesc", a declarat un manifestant, Ilia Darsavelidze, 42 de ani.

Anul Nou, întâmpinat cu focuri spectaculoase de artificii în Occident

Focurile de artificii din noaptea de Anul Nou de la Londra au fost lansate la mizeul nopții, în ciuda îngrijorărilor legate de vânturile puternice.

Autoritățile londoneze au pregătit „o noapte spectaculoasă de focuri de artificii de pe malurile Tamisei pentru a întâmpina noul an”.

Parisul a încheiat un 2024 memorabil cu tradiționala sa numărătoare inversă și cu un spectacol de artificii pe Champs-Elysées. Monumentul emblematic al orașului, Arcul de Triumf, a fost transformat într-un tablou uriaș pentru un spectacol de lumini care a celebrat reperele orașului și trecerea timpului, cu ceasuri care se mișcau, notează France24.

Căderea bilei în Times Square marchează trecerea în Noul An. Excepţie au făcut doar anii 1942 şi 1943, când tradiţia nu s-a mai ţinut din cauza celui de Al Doilea Război Mondial. Pentru trecerea în 2025, globul de cristal, care ascunde cifrele noului an, are 32.000 de led-uri. Pe 31 decembrie, la ora 23:59, globul a coborât pe catargul de 43 de metri, iar călătoria a durat 60 de secunde.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: