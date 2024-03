Cum a marcat Vladimir Putin victoria de la alegerile prezidențiale. Mii de oameni din toată țara au sărbătorit

Vladimir Putin a vorbit și despre teritoriile ucrainene anexate, pe care le-a descris drept parte din Noua Rusie.

Alături de Putin, pe scenă au urcat și cei trei contra-candidați ai săi din alegeri, care s-au adresat și ei mulțimii, la solicitarea președintelui. Mii de oameni, inclusiv studenți, aduși din diverse orașe cu autobuzele, au participat la festivități.

Putin came to a concert on Red Square dedicated to the tenth anniversary of the reunification of Crimea with the Russian Federation.

Thousands of people greeted him with applause and chanted: “Russia! Russia!" pic.twitter.com/KqEgPmRQS8