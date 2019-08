Cum a folosit China rețelele sociale contra manifestanţilor pro-democraţie din Hong Kong

Anunțul a fost făcut chiar de către cele două reţele sociale, susține AFP, citată de Agerpres.

Twitter a suspendat 986 de conturi care „sunt coordonate în cadrul unei operaţiuni susţinute de statul” chinez pentru „subminarea legitimităţii şi a poziţiilor politice” ale manifestanţilor, afirmă Twitter, într-o postare pe blog.

La rândul său, Facebook a anunţat că a suspendat, din aceleaşi motive, şapte pagini şi trei grupuri pe reţeaua socială, „legate de indivizi asociaţi cu guvernul de la Beijing”.

Duminică, sute de mii de manifestanţi pro-democraţie au invadat străzile din Hong Kong, sfidând poliţia şi ploaia puternică.

Conform organizatorilor, peste 1,7 milioane de persoane au participat la protest, fiind astfel cea mai puternică mobilizare din ultimele săptămâni. Poliţia estimează însă numărul participanţilor la circa 128.000, fără cei masaţi pe străzile adiacente.

Holy shit.

The protests of Hong Kong as seen from a skyscraper.#FreeHongKong

pic.twitter.com/9hbEMLZQFX