”O cincime din populația Hong Kong-ului a ieșit în stradă”. Imagini filmate dintr-un zgârie-nori

Conform organizatorilor, peste 1,7 milioane de persoane au participat la protest, fiind astfel cea mai puternică mobilizare din ultimele săptămâni. Poliţia estimează însă numărul participanţilor la circa 128.000, fără cei masaţi pe străzile adiacente.

”O cincime din populația Hong Kong-ului a ieșit în stradă” a scris pe Twitter jurnalistul american Ian Bremmer.

A fifth of Hong Kong turned out for democracy demonstrations this weekend. (!) pic.twitter.com/FbqjuO3Bk1