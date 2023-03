Cum a ajuns războiul din Ucraina să îi afecteze stilul de viață lui Putin: „Este îngrijorat de propria siguranță”

Prezentatoarea unei emisiuni CNN l-a întrebat pe Sullivan dacă e de părere că stilul de viață al liderului rus a fost afectat de război. Ea se referea la un raport recent care spunea că Putin locuiește acum cu iubita sa, fosta gimnastă Alina Kabaeva, la o proprietate de lux aflată în apropierea Moscovei.

Însă, stilul de viață luxos adoptat de Putin a fost pus sub semnul întrebării de unii, mai ales din cauza sancțiunilor dure pe care Occidentul le-a impus Rusiei de la începutul războiului din Ucraina, în februarie anul trecut. Unele dintre aceste sancțiuni includ o interdicție asupra petrolului rusesc și eliminarea băncilor rusești din sistemul internațional de mesagerie financiară SWIFT.

Sullivan a declarat că stilul de viață al lui Putin a fost, de fapt, afectat de invazia la scară largă a Ucrainei, care îi limitează mișcările din motive de siguranță.

"Din ceea ce am văzut, stilul său de viață a fost afectat în următorul sens. El nu poate călători cu avionul nici măcar în apropierea sud-vestului Rusiei pentru a ajunge la Soci, de exemplu, unul dintre locurile sale preferate de a merge. El nu poate călători acolo cu avionul. El călătorește acum mai mult cu trenul. Este îngrijorat de propria sa siguranță. În ceea ce privește impactul economic, dacă întrebarea se referă mai mult la susținerea stilului său de viață somptuos, nu cred că este o preocupare atât de mare ca și preocuparea pentru propria sa siguranță", a spus Sullivan, potrivit Newsweek.

