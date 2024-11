Federația din Kosovo, mesaj politic după evenimentele de la meciul cu România: "Independența nu se negociază"

„Suntem aici să anunţăm, în numele Federaţiei de Fotbal din Kosovo, că nu vom lua parte la un meci în care valorile de bază ale UEFA nu sunt respectate. Mai mult, nu este vorba doar despre respect, este vorba despre comportamentul rasist, de care avem parte aici pentru a doua oară, pe acelaşi stadion. Nu acceptăm asta şi nu vom participa niciodată la un meci când statul pe care îl reprezentăm este pus la îndoială. Independenţa statului pe care îl reprezentăm nu se negociază”, a spus oficialul, făcând declaraţia de presă în numele federaţiei din Kosovo.

“Sunt aici să spun că reprezentăm un membru afiliat UEFA şi un stat independent recunoscut de mai mult de 150 de state din toată lumea. Am informat UEFA de asta. Am întâmpinat aceleaşi probleme anul trecut şi de aceea am luat toate măsurile şi am informat pe toată lumea că nu vom lua parte la un meci când se aduce vorba despre statul nostru. Aceasta este decizia finală şi de aceea jucătorii noştri nu au vrut să mai joace acest meci”, a precizat el, potrivit News.ro, care citează as.ro.

UEFA urmează să ia o decizie în privinţa partidei dintre România şi Kosovo, abandonată de kosovari după minutul 90.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: