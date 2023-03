Cum a ajuns o femeie să aibă o relație amoroasă cu un Boeing 737. „Am zburat foarte mult pentru a fi cu el cât mai mult”

O femeie care nu este atrasă de oameni, dar găsește obiectele atrăgătoare din punct de vedere sexual, a povestit că are o relație cu un avion, și că a călătorit în străinătate de 30 de ori în ultimul an doar pentru a petrece timp de calitate cu „iubitul” ei, scrie Mirror.

Sarah Rodo, în vârstă de 23 de ani, este obiectofilă și, după o încercare nereușită de a lega relații amoroase cu oameni, și-a găsit în cele din urmă dragostea - un Boeing 737.

Ea spune că simte o dragoste copleșitoare față de avionul pe care acum îl numește iubitul ei, iar Sarah, din Dortmund, Germania, are 50 de replici ale acestuia, cu care doarme în pat.

Pasionata de jet-set a rezervat 30 de minibreak-uri în ultimele 12 luni doar pentru a fi aproape de iubitul ei, un Boeing 737.

Obiectofilia, cunoscută și sub numele de objectum-sexualitate, implică atracția romantică și sexuală față de anumite obiecte, inclusiv mașini, clădiri sau chiar baloane.

Persoanele îndrăgostite de obiecte dezvoltă adesea relații emoționale, romantice și sexuale profunde și de durată cu anumite obiecte inanimate.

Uneori, persoanele care iubesc obiectele se pot confrunta cu stigmatizarea, dar lui Sarah nu-i pasă și vrea să împărtășească pasiunea ei cu alții.

„Sunt mândră să fiu objectum sexual. Singurul lucru trist este că nu pot fi singură cu un avion adevărat. Am zburat foarte mult în ultimul an pentru a fi cu Boeing-ul cât mai mult posibil, am zburat de aproximativ 30 de ori și întotdeauna am combinat zborurile cu o excursie în oraș sau o vacanță. De asemenea, îmi place să călătoresc și să descopăr lucruri noi [în orașe]. Împreună cu dragostea mea, am călătorit la Stockholm, Malmo, Copenhaga, Budapesta, Viena și Paris”, a spus Sarah.

Deși Sarah se străduiește să petreacă timp singură cu aeronava ei iubită, are o colecție impresionantă de modele cu care împarte și patul.

Ea este atât de devotată avioanelor sale încât a dat peste 3.550 de lire sterline pe 60 de figurine și trei modele mari ale partenerului ei.

Ea se referă la partenerul (sau partenerii) ei ca la unul singur, numindu-l „Dicki” și spune că aripile sale sunt cel mai sexy lucru la el.

„În prezent dețin trei modele mari. Sunt realizate din fibră de sticlă și costă 4.000 de euro (3.550 de lire sterline). De asemenea, am multe modele mici, peste 60 în total, și sunt făcute la comandă. Multe provin de la companiile aeriene sau de la agențiile de turism, iar modelele mai mari măsoară între 1,25 și 1,6 metri lungime. De asemenea, am cinci tatuaje cu avioane. Cel mai nou este un 737-800 pe antebrațul drept”, a mai spus femeia.

Tânăra în vârstă de 23 de ani încă speră să se căsătorească cu seria 737.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 06-03-2023 19:37