Panică la bordul unui avion după ce cabina s-a umplut cu fum, la scurt timp după decolare. Aeronava a aterizat de urgență

„Avionul Boeing 737 al companiei Southwest (SWA 3923) cu destinaţia Fort Lauderdale a detectat în timpul procesului de decolare defecţiuni la unul dintre motoare. Conform procedurilor, s-a autoriizat aterizarea pe Aeroportul Havana”, a precizat pe Facebook Cacsa, care gestionează sectorul aviaţiei în Cuba, potrivit News.ro.

Pasagerii au fost evacuaţi şi sunt în stare bună.

Se anchetează cauzele incidentului produs la ora locală 12:05.

În imagini din avion apărute în mediul online se poate vedea că este fum şi că pasagerii folosesc măştile cu oxigen.

Southwest Airlines plane fills with smoke after taking off from Havana, forcing it to make an emergency landing pic.twitter.com/Q1CmQKpYTn