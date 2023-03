Panică la bordul unui avion, după ce bagajul unui pasager a luat foc. Cel puțin 10 persoane au fost rănite. VIDEO

În imaginile distribuite pe rețelele sociale se vede cum fumul inundă interiorul aeronavei.

Here’s video from inside the @SpiritAirlines flight where a fire broke out in an overhead bin en route to #Orlando. Firefighters say it stemmed from a battery in someone’s carry on. JFRD says 10 people were taken to the hospital w/ non-life threatening injuries @wjxt4 pic.twitter.com/ib7bMGweLd — Renee Beninate (@reneebeninate) March 2, 2023

Conform sursei citate, bateria unui aparat din bagajul unui pasager s-a aprins, iar echipajul, cu ajutorul celorlalți oameni aflați la bord, au reușit să stingă incendiul.

We are safe after a scary fire broke out during our @SpiritAirlines flight. We made a quick decent and emergency landing into Jacksonville. After waiting for over an hour they grounded the plane and we had to find our own way to Orlando. All rental cars were sold out. $250 uber pic.twitter.com/miFrR2bPKq — Joseph Fleck (@nottajshow) March 1, 2023

Avionul a fost nevoit să aterizeze de urgență la Jacksonville, SUA, iar pasagerii răniți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA a deschis o anchetă în urma incidentului.

On a Spirit Airlines flight from Dallas to Orlando, smoke poured out of an overhead luggage bin, causing ten people to be taken to the hospital. Separately, a Lufthansa flight hit severe turbulence, injuring seven people.@tomcostellonbc reports: https://t.co/QQxb2ZjZVs — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) March 3, 2023



05-03-2023 21:34