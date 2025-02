Criză de ouă în SUA. Oamenii au început să le fure din magazine, după ce prețul lor a explodat. Unii își cumpără direct găini

Un jaf care a avut loc zilele trecute în Pennsylvania arată cât de gravă este situația în Statele Unite. Vizat a fost un magazin cu produse bio, de unde hoții au furat peste 100.000 de ouă. Prada valora aproximativ 40.000 dolari.

"Este scandalos. Pur și simplu nu înțeleg de ce prețul ouălor trebuie să fie atât de mare!", a spus o americancă.

Față de acum doi ani, prețul ouălor este de șapte ori mai mare. Iar oferta, limitată.

Proprietara unei ferme de găini: "Oamenii ne sună zilnic să ne întrebe de ouă. Dar poate dura chiar și două săptămâni să putem să le dăm un cofraj și avem o listă lungă de așteptare, noi și toți crescătorii de găini."

Principala cauză a crizei este gripa aviară, care a făcut prăpăd în rândul înaripatelor.

Emily Metz, președinte și CEO, American Egg Board: "Doar în ultimul an am fost nevoiți să eutanasiem peste 40 de milioane de păsări și am început anul acesta prin a eutanasia încă 15 milioane din cauza acestui virus mortal. Este absolut devastator."

Oficialii de la Casa Albă vin însă cu o altă variantă.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe: „În 2024, când Joe Biden era în Biroul Oval sau la etaj în reședința lui, dormind, nu știu sigur, prețul ouălor a crescut cu 65% în toată țara”.

Economiștii o contrazic totuși pe purtătoarea de cuvânt a președintelui Donald Trump.

Mark Zandi, economist-șef Moody's Analytics: „Nu este vina președintelui Biden. Nu este nici vina președintelui Trump. Totul este din cauza a ceea ce se întâmplă în industrie și a virusului aviar”.

În plus, noile măsuri de taxare pe care administrația Trump le-ar putea impune Mexicului și Canadei nu vor ajuta deloc. Specialiștii estimează că prețurile vor continua să crească si, până la finalul anului, ouăle vor fi cu cel puțin 20% mai scumpe.

În speranța că ar putea rezolva problema chiar în propriile gospodării, tot mai muți americani s-au gândit să-și cumpere pui de găină sau chiar găini.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: