Crăciun neplăcut pentru francezii care pleacă în vacanțe. Transportatorii sunt în grevă

Vacanţele de sărbători ale francezilor sunt la un pas să se transforme într-un eșec din cauza grevei transportatorilor.

Sindicatele sunt nemulţumite de reforma sistemului de pensii promovată de Emmanuel Macron, care prevede, printre altele, scăderi ale veniturilor pensionarilor.

Preşedintele, aflat în vizită în Africa, le-a transmis sindicaliştilor că ar fi benefic un armistiţiu, la final de an, pentru a-i respecta pe cetățeni. Însă deocamdată nu se întrevede o ieşire din impas, cel puţin până luni.

Francezii dornici să călătorească în perioada sărbătorilor la rude sau într-o stațiune montană s-au trezit captivi într-un coșmar. Traficul feroviar functionează la jumătate din capacitatea obisnuită și aproape un milion de oameni care își rezervaseră în avans bilete de tren se văd acum într-o situație dificilă. În multe cazuri, garniturile în care aveau locuri nu circulă, iar dacă urcă în altă riscă o amendă.

Cetățean francez: "Fiecare informaţie pe care o primim o contrazice pe precedenta. La un moment dat, nici nu mai ştiam care tren există şi care nu. Am călătorit cu trenul de lunea trecută şi, din nefericire, întotdeauna a trebuit să găsesc un plan B. Până acum a trebuit să plătesc cu 200 de euro în plus pe transport, de la începutul săptămânii."

Cetățean francez: "Am verificat informaţiile şi am aşteptat confirmarea trenului. Am primit confirmarea cu două sau trei zile înainte de plecare pentru acest tren şi tot am fost îngrijorat când am ajuns în gară şi m-am uitat să văd dacă nu a fost anulat."

Cetățean francez: "Voi lua un alt tren şi sper că voi ajunge acasă la părinţii mei cât mai curând posibil pentru că este vacanţa de Crăciun şi vreau să petrec mai mult timp cu ei."

În Paris functionează doar două dintre cele 16 linii ale metroului și doar unul dintre cele trei trenuri regionale sunt disponibile.

Un sondaj recent de opinie arată că majoritatea francezilor sprijină acțiunea de protest a sindicatelor, care a apărut din teamă că angajații din transporturile publice vor fi nevoiți să muncească mai mulți ani pentru o pensie mai mică.

Dar, în același timp, mulți dintre cetățeni ar preferă o suspendare a grevei în transporturi în perioada sărbătorilor de iarnă.