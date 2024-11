Cozi kilometrice la secțiile de votare americane. Astronauții NASA au votat de la 400 km deasupra Pământului

Vorbim despre agenți de securitate înarmați și chiar drone de supraveghere, ori geamuri anti-glonț. La ieșirea de la urne, Donald Trump a dat asigurări că susținătorii lui nu sunt violenți.

Dintre cei 161 de milioane de alegători înregistrați în Statele Unite, peste 82 de milioane au votat deja anticipat înainte de 5 noiembrie. Ceilalți au avut de așteptat ore bune ca să poată să-și exprime o opțiune. În unele locuri s-au format cozi kilometrice în jurul secțiilor.

Alegător: „Am venit să votez, am făcut și o plimbare și măcar ea a mai detensionat atmosfera aici”.

Însă, nu toți alegătorii s-au prezentat la urne atât de veseli și optimiști.

Reporter: „Tocmai ai votat pentru Donald Trump. De ce ai ales așa?”.

Alegător: „Da, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimii patru ani, am votat cu democrații în urmă cu patru ani și am fost foarte dezamăgit. Am lucrat în domeniul creditelor ipotecare. Mi-am pierdut slujba din cauza crizei din domeniu”.

Reporter: „Ce spuneți de Donald Trump?”.

Alegători: „Se comportă ca un copil din punctul meu de vedre. Este inapt, pune porecle tuturor, nu este deloc ceea ce aș vrea să văd la un președinte”.

Alegător: „Am trei fiice, patru copii în total. Și pentru ele cred că drepturile femeilor sunt importante. Ce se întâmplă cu corpul lor ține de alegerea și mentalitatea lor”.

Au fost alegeri chiar și la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale. Patru astronauți ai NASA și-au exprimat opțiunile anticipat la 400 de kilometri distanță de Pământ.

Butch Wilmore, NASA astronaut: „Să fiți sigur că am votat. De fapt, am votat devreme, acum câteva săptămâni. Am primit buletinul de vot și mă voi asigura că va fi pus și al meu la numărătoare”.

Voturile astronauților vor ajunge pe Pământ printr-o transmisiune prin satelit criptată.

Între timp, FBI a înființat la Washington un post de comandă pentru a monitoriza și răspunde la amenințările legate de alegeri - atât înainte, cât și după ziua scrutinului. Totul în colaborare cu poliția de la nivel local.

James Barnacle, FBI: „Scopul postului de comandă este să ne asigurăm că FBI este bine poziționat pentru a răspunde la amenințările sau informațiile care ar putea afecta securitatea alegerilor. Aceste amenințări includ amenințări criminale, cum ar fi amenințările la adresa lucrătorilor electorali, influența malignă străină, amenințările cibernetice și actele de violență internă”.

Cu toate acestea, mai multe secții de votare, în special din statul american Georgia, au fost evacuate din cauza unor amenințări cu bombă. A fost o alarmă falsă, a anunțat FBI, care pune totul pe seama hackerilor ruși.

Pe de altă parte, sute de echipamente de securitate - printre care drone, veste anti-glonţ şi chiar un buton de panică conectat la numărul de urgenţă - au fost puse în funcțiune pentru buna desfășurare a scrutinului.

Au fost luate măsuri speciale și pentru protejarea birourilor electorale, în special cele mai contestate. Așa stau lucrurile la Maricopa, cel mai mare comitat din Arizona, unul dintre statele cheie pentru aceste alegeri.

După ce Trump a susţinut, în mod fals, că a câştigat la ultimul scrutin, au fost demonstrații, pe alocuri violente și la birourile electorale.

Totuși, la ieșirea de la urne, candidatul Republican a dat asigurări că susținătorii lui sunt pașnici.

Donald Trump: „Nu vor fi violențe, în mod cert, susținătorii mei nu sunt oameni violenți și nu este nevoie să le spun eu ceva în sensul ăsta. Cu toții sunt oameni grozavi. Ei sunt oameni care nu cred în violență”.

Mai târziu, Donald Trump a revenit cu retorica deja obișnuită. El a vorbit despre „fraude masive" în Philadelphia. Însă, autoritățile din Pennsylvania, un stat-cheie extrem de disputat, nu au raportat nicio formă de înșelăciune în acest oraș.

