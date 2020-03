Coronavirus în lume. Peste 11.100 de oameni au murit, soldații au fost scoși pe străzi

Coronavirus lume, Live update 21 martie. Situația se agravează în multe state din Europa. De pildă, în 24 de ore, în Spania și în Germania au fost confirmate câte 3.000 de noi cazuri de îmbolnăvire.

Iar pandemia de COVID-19 nu dă semne că a atins apogeul, aşa că, de la o zi la alta, ţările de pe bătrânul continent impun noi restricţii.

Noul coronavirus a dus la moartea a 11.129 de persoane în întreaga lume de la apariţia sa în decembrie, potrivit unui bilanţ al AFP, bazat pe surse oficiale şi transmis vineri seară.

258.930 de cazuri de infectare au fost detectate în 163 de ţări şi teritorii. Acest număr arată doar o parte din numărul total de contaminări, multe ţări testând doar cazuri care necesită spitalizare. Vineri au fost înregistrate 1.303 de decese şi 26.250 de cazuri de infectare în întreaga lume.

Ţara cu cele mai multe decese în 24 de ore a fost Italia (627), urmată de Spania (235) şi Iran (149).

Citește și Cum să fii productiv atunci când lucrezi de acasă. Recomandările psihologilor

Restricții de călătorie în Bulgaria



Începând de sâmbătă nimeni nu poate părăsi oraşele Bulgariei fără un motiv întemeiat. Sunt noile măsuri luate de autorităţile de la Sofia pentru a preveni răspândirea coronavirusului, după o dezbatere aprinsă în Parlament, la care doi dintre deputaţi au mers îmbrăcaţi în combinezoane.

Aleşii au decis, de asemenea, mobilizarea armatei, care va urmări respectarea restricţiilor. Vizaţi de noile decizii sunt şi oamenii trecuţi de 60 de ani. De astăzi au un interval orar special pentru accesul în supermarketuri şi farmacii. Celelalte persoane au voie să intre doar după perioada destinată vârstnicilor.

La rândul ei, Marea Britanie, prin vocea premierului Boris Johnson, a anunţat vineri seară noi reguli.

Boris Johnson: "Le cerem cafenelelor, barurilor şi restaurantelor să se închidă din această seară imediat ce o pot face în mod rezonabil şi să nu mai deschidă începând de mâine. Dar pot continua să livreze la domiciliu."

Potrivit recomandărilor oficiale ale oamenilor de ştiinţă pentru guvernul britanic - măsurile pentru limitarea răspândirii coronavirusului trebuie să rămână în vigoare "cel puţin un an", pentru a evita depăşirea capacităţii de primire a bolnavilor în unităţile de terapie intensivă.

În paralel, un îndemn emoţionant pentru responsabilitate face înconjurul planetei. "Eu stau la munca pentru tine, tu stai acasă pentru noi!" - asta cer în cor medicii şi asistentele din toată lumea.

Peste 1.000 de morți în Spania



Între timp, sunt peste 1.000 de morţi şi peste 20.000 de cazuri de infectare cu noul virus în Spania, unde epicentrul pandemiei rămâne zona Madrid.

Un spital militar de campanie a fost instalat la Oviedo. Armata a preluat sarcinile asistenţei sociale, mai ales că autorităţile nu găsesc voluntari - pentru că oamenii sunt obligaţi să rămână în case. În Zaragoza şi în alte oraşe, camioanele militare au distribuit 25 de tone de alimente. Soldații patrulează pe străzi, efectuează controale şi au mai primit o misiune - dezinfecţia generală.

Poliţia franceză a anunţat că va efectua controale stricte în gările din Paris în weekend pentru a verifica respectarea măsurilor de izolare la domiciliu. Pasagerii care nu vor avea asupra lor documentele necesare care să le justifice prezenta acolo vor primi amenzi de până la 135 de euro şi nu vor fi lăsaţi să plece la drum. Conform regulilor impuse de autorităţile franceze, părăsirea Capitalei nu este permisă.

La fel ca în Franţa, austriecii au voie să iasă din casă doar pentru a se duce la serviciu, la cumpărături de primă necesitate sau pentru a sprijini persoane neajutorate. Cu toate acestea, mulţi oameni au profitat de vremea frumoasă din ultimele zile pentru a ieşi la plimbare. Dept urmare, autorităţile au înăsprit verificările şi au prelungit măsurile de izolare la domiciliu până pe 13 aprilie.

Chiar dacă până acum la nivel global cele mai multe cazuri s-au înregistrat în rândul persoanelor în vârstă, directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a lansat vineri seară un mesaj de avertisment la adresa tinerilor.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS: "Nu sunteţi invincibili, acest virus vă poate interna în spital săptămâni întregi şi poate chiar să vă ucidă. Chiar dacă nu vă îmbolnăviţi, alegerile pe care le faceţi în deplasările voastre pot fi o problemă de viaţă sau de moarte pentru altcineva."

Crește alarmant numărul bolnavilor din Statele Unite



Și situaţia din Statele Unite devine dramatică. Crește accelerat numărul cazurilor de oameni infectați și oficialii anunță că nu au suficiente echipamente de protecţie.

Washingtonul se pregăteşte ca de război, iar unele state au luat deja măsuri radicale. California, cu aproximativ 40 de milioane de locuitori, a intrat în carantină.

Din ordinul guvernatorului New York-ului, toți angajații din domenii ne-esențiale sunt obligați să stea acasă.

California, cel mai mare stat american, cu aproape 40 de milioane de locuitori, dar şi cel mai puternic din punct de vedere economic, a intrat în carantină. Este cea mai mare astfel de izolare la nivel federal din Statele Unite, pe timp de pace, în condiţiile în care numărul cazurilor de infectare cu coronavirus creşte cu 20% de la o zi la alta.

Guvernatorul Californiei se aşteaptă ca 25 de milioane de persoane să fie infectate în următoarele opt săptămâni.

Vineri seară, Donald Trump a spus că nu are de gând să plaseze în izolare întregul teritoriu al Statelor Unite pentru a face fatză crizei provocate de coronavirus. În ceea ce priveşte dezvoltarea unui medicament care să pună capăt pandemiei, expertul în boli infecţioase al Guvernului american i-a explicat preşedintelui care este, de fapt, situaţia deocamdată.

„Dr. Anthony Fauci, expert guvernamental: Președintele este optimist în legătură cu acest lucru, asta e sentimentul lui despre asta. Ceea ce vreau eu să spun este că (medicamentul) s-ar putea să fie eficient. Nu spun că nu este. S-ar putea să fie eficient, dar în calitate de om de știință, pe măsură ce îl vom testa public, trebuie să o facem într-un mod în care trebuie să ne gândim că îl punem la dispoziția persoanelor care își doresc ca acest medicament să funcționeze și, totodată, adunăm și date care ne vor arăta în cele din urmă dacă este cu adevărat eficient și sigur pentru a combate COVID-19.

Reporter: Există vreun motiv să credem că nu ar fi sigur?

Fauci: Ei bine, ca orice alt medicament, John, și acesta are unele substanțe toxice. După zeci de ani de experiență pe care le avem cu acest medicament ne indică faptul că toxicitățile sunt rare și sunt, în multe privințe, reversibile. Ceea ce nu știm încă este cum reacționează atunci când îl punem în contextul unei alte boli, poate că are efecte sigure, dar mie îmi place să demonstrez lucrurile înainte de toate."

Departamentul de Stat American a anunţat că suspendă momentan eliberarea vizelor de călătorie în toate țările lumii.

Între timp, pe coasta de Est, primarul New Yorkului cere ajutorul armatei. New Yorkul are nevoie urgentă de trei milioane de măşti obişnuite şi de 50 de milioane de măşti chirurgicale, de 15 mii de aparate de ventilaţie pulmonară, dar şi de 25 de milioane de costume de protecţie şi mănuşi. Stocurile sunt atât de scăzute încât Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor indemna medicii şi asistentele să refolosească măştile ori să recurgă la eşarfe şi bandane.