Coreea de Nord nu dă semne că ar vrea să renunțe la programul său nuclear. FOTO

Cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins au analizat mai multe imagini din satelit ale amplasamentelor de testare nucleară din peninsula coreeană și au ajuns la concluzia că nu s-a identificat "nicio activitate asociată demolării" acestor situri.

În urma întâlnirii istorice, mulți critici au susținut că Trump a făcut numeroase concesii fără a obține promisiuni concrete din partea liderului nord-coreean, Kim Jong-un.

"Indiferent de zâmbetele de la summit, Japonia, Coreea de Sud și reprezentanți ai Congresului american se îndoiesc că Phenianul este sincer în privința intențiilor sale", se arată într-un document israelian.



Following up on our report from yesterday, recent commercial satellite imagery shows no alterations or activity to any of the #DPRK's six known launch and engine test facilities and two ejection test stands https://t.co/0EtzJ6ZvRH