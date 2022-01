Coreea de Nord a publicat fotografii din spațiu cu racheta balistică lansată duminică

Fotografiile neobişnuite realizate din spaţiu arată părţi din Peninsula Coreeană şi zonele înconjurătoare.

Phenianul a confirmat luni că a testat Hwasong-12, rachetă balistică cu rază intermediară (IRBM). La puterea sa maximă, poate parcurge mii de mile, iar zone precum teritoriul Guam al Statelor Unite ar fi în raza de acţiune.



North Korean state media said the Academy of Defense Science "opened to the public the global image data photographed from outer space with a camera at the warhead of the missile." https://t.co/5K13KcjBx8