Copii decapitați în a opta cea mai săracă țară din lume. De ce sunt uciși micuții

Asociația "Salvați Copiii" a dezvăluit că militanții islamiști decapitează copii, unii chiar de 11 ani, în provincia Cabo Delgado, din nordul Mozambicului.

O mamă a spus agenției că a trebuit să vadă cum fiul ei de 12 ani a fost ucis în acest fel aproape de locul în care se ascundea cu ceilalți copii ai ei.

Peste 2.500 de oameni au fost uciși și 700.000 și-au părăsit casele de când a început o insurgență islamistă, în 2017, informează BBC.

Militanții au legătură cu gruparea teroristă Stat Islamic.

În raportul său, Salvați Copiii spune că a vorbit cu familiile strămutate care au povestit scene înfricoșătoare petrecute în provincia bogată în zăcăminte de gaze.

O mamă, al cărei nume nu a fost dezvăluit din motive lesne de înțeles, a spus că fiul ei cel mare a fost decapitat aproape de locul în care se ascundeau ea și ceilalți copii ai săi.

"În noaptea aceea, satul nostru a fost atacat și casele au fost arse", a spus ea, apoi a adăugat: "Când a început totul, eram acasă cu cei patru copii ai mei. Am încercat să fugim în pădure, dar l-au luat pe fiul meu cel mare și l-au decapitat. Nu am putut face nimic, pentru că și noi am fi fost uciși".

O altă femeie a spus că fiul ei a fost ucis de militanți în timp ce ea și ceilalți trei copii ai ei au fost obligați să fugă.

"După ce fiul meu de 11 ani a fost ucis, am înțeles că nu mai este sigur să rămân în satul meu. Am fugit acasă la tatăl meu, într-un alt sat, dar după câteva zile au început atacurile și acolo", spune ea.

Chance Briggs, directorul „Salvați Copiii” Mozambic, a declarat că relatările privind atacurile asupra copiilor sunt șocante. "Colaboratorii noștri plâng când aud poveștile spuse de mamele din taberele strămutaților", a afirmat acesta.

Raportorul special al Organizației Națiunilor Unite pentru execuțiile extrajudiciare a descris acțiunile militanților drept "crude, dincolo de orice imaginație".

Cine sunt militanții?

La nivel local, insurgenții sunt cunoscuți sub numele de Al-Shabab.

Un grup cu un nume similar există în Somalia de mai bine de un deceniu, însă acesta este afiliat la Al-Qaeda.

Al-Shabab din Mozambic a dat rareori explicații cu privire la motivul sau scopurile acțiunilor sale.

Într-un videoclip dat publicității anul trecut, un lider militant a spus: "Ocupăm (localitățile) pentru a demonstra că guvernul este corupt. Îi umilește pe săraci și îi îmbogățește pe conducători".

Bărbatul a vorbit despre Islam și despre dorința sa de a avea un "guvern islamic, nu un guvern al necredincioșilor", dar a făcut referire și la presupusele abuzuri ale armatei Mozambicului.

Chance Briggs a declarat, pentru BBC World Service, că este dificil de stabilit cu exactitate ce se ascunde de fapt în spatele acestor acte de violență extremă.

"Mozambic este a opta cea mai săracă țară din lume. Cabo Delgado este cea mai săracă provincie din Mozambic și totuși aici există resurse minerale imense, iar unii au impresia că resursele nu sunt împărțite în mod egal, iar de aici pare că a început totul", a spus el.

"Dar nu există niciun manifest clar și, prin urmare, este greu să înțelegem motivațiile exacte. Ceea ce vedem este că insurgenții încearcă să-i alunge pe oameni. Încearcă să coopteze tineri să li se alăture ca recruți și dacă aceștia refuză, sunt uciși și uneori decapitați. Îi alungă pe oameni. Este foarte greu să presupui care este scopul final", a adăugat Chance Briggs.

Decapitați pe un teren de fotbal

Nu este prima dată când sunt raportate decapitări în regiune. Anul trecut, în luna noiembrie, mass-media de stat a anunțat că peste 50 de persoane au fost decapitate pe un teren de fotbal din Cabo Delgado.

În aprilie 2020, alte zeci de persoane au fost decapitate sau împușcate în timpul atacului asupra unui sat din această regiune.

Grupurile pentru drepturile omului spun că forțele de securitate au comis și abuzuri, inclusiv arestări arbitrare, tortură și crime, în timpul operațiunilor împotriva jihadiștilor.

Pentru înăbușirea insurgenței, guvernul Mozambicului a cerut ajutor internațional.

SUA au sărit în ajutorul armatei mozambicane

Luni, oficialii ambasadei SUA din capitala Maputo au declarat că personalul militar american va instrui, timp de două luni, soldații din Mozambic și va furniza echipamente medicale și de comunicații.

"Protecția civilă, drepturile omului și implicarea comunității sunt importante pentru cooperarea SUA și sunt esențiale pentru combaterea eficientă a Statului Islamic din Mozambic", se arată într-o declarație a ambasadei americane.