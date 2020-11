Consumatorii chinezi se înghesuie să plătească 400 de dolari pentru o cutie de crabi

Chiar dacă economia chineză suferă de pe urma Covid-19, pandemia a fost o veste bună pentru proprietarii de ferme de acvacultură care cresc crabi păroşi, consumatorii înstăriţi s-au reorientat spre produsele de lux interne, transmite Bloomberg.

În mod normal, mulţi chinezi oferă crabi păroşi drep cadou rudelor, clienţilor importanţi sau oficialilor guvernamentali. Acest gen de delicatesă culinară costă până la 2.700 de yuani (400 de dolari) pentru o cutie de opt crabi şi poate fi cumpărată numai toamna, timp de câteva săptămâni, scrie Bloomberg, citat de Agerpres.

"Aproape toţi crabii păroşi din bazinele noastre au fost rezervaţi, mult mai repede decât anul trecut", spune Ma Mingjun, care deţine o fermă de acvacultură în apropiere de Shanghai.

Potrivit firmei de consultanţă AskCI Consulting, anul trecut cererea pentru crabi păroşi în China s-a ridicat la aproximativ 120 miliarde yuani iar în acest an este prognozată să urce la 150 de miliarde yuani. În plus, cel mai bine vândut sortiment în acest an ar urma să coste 1.600 de yuani pentru o cutie, dublu faţă de 800 de yuani în 2019.

Aceasta delicatesă culinară este unul dintre multele produse costisitoare ale căror popularitate a crescut în China. Producătorii de articole de lux LVMH, Kering SA şi Estee Lauder Cos. au raportat o creştere de aproape 50% a vânzărilor în China în al doilea trimestru iar magazinele duty-free din provincia sudică Hainan au raportat o creştere de 167% a vânzărilor cu prilejul zilei naţionale, aniversată în octombrie.

Unul dintre motive este şi interdicţia de călătorie care a obligat turiştii chinezi să aleagă destinaţii locale, susţine Xu Ruyi, analist la firma de consultanţă Mintel Group. "Mulţi chinezi înstăriţi care obişnuiau să cumpere agresiv în străinătate fac acum cumpărături de pe piaţa locală. Consumatorii cu venituri mari sunt mai rezistenţi în perioadele de incertitudini economice şi mai dispuşi să cheltuie pentru ceva care le face plăcere, ca o recompensă pentru un an dificil", susţine Xu Ruyi.

Însă nu doar pandemia contribuie la creşterea cererii pentru crabi păroşi. Zona de est a Chinei este un mare hub pentru creşterea de crabi păroşi şi timp de mai mulţi ani majoritatea ofertei stătea în zona Shanghai iar consumatorii din alte părţi aveau dificultăţi în a avea acces la această ofertă. Acum însă, odată cu expansiunea lanţurilor logistice şi a operaţiunilor de comerţ electronic ale unor giganţi precum Alibaba Group Holding Ltd. şi JD.com Inc., fermierii pot trimite mai uşor crabi proaspeţi la distanţe mari, astfel încât anul acesta vor ajunge până la consumatorii din Singapore.