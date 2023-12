UE a votat începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și Rep. Moldova. Zelenski și Maia Sandu exultă: „Suntem europeni”

Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului European, Charles Michel (foto, stânga), care prezidează summitul UE de la Bruxelles, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Consiliul European a decis să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova. #EUCO a acordat statutul de candidat Georgiei. Iar UE va deschide negocierile cu Bosnia și Herțegovina odată ce va fi atins gradul necesar de conformitate cu criteriile de aderare și a invitat Comisia să prezinte un raport până în martie în vederea luării unei astfel de decizii. Un semnal clar de speranță pentru popoarele lor și pentru continentul nostru”, a transmis Michel.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…