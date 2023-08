Confruntări violente în Libia. Zeci de morți și peste 100 de răniți în urma luptelor dintre două grupări armate influente

Într-un "bilanţ provizoriu" publicat marţi seară pe Facebook, Centrul pentru Medicină de Urgenţă (CMU), agenție care gestionează serviciile de urgenţă din vestul Libiei, a anunţat că 27 de persoane au fost ucise şi 106 rănite în aceste confruntări cu armament greu care au loc între cele două grupuri armate influente din capitala libiană, conform News.ro.

Armed clashes in #Libya capital Tripoli near government head quarters - 27 dead and 106 others injured, when clashes broke out between two powerful armed factions. pic.twitter.com/lCEtjPZVAC