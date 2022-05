Comisia Europeană acuză Apple de abuz de poziție dominantă pe piața plăților contactless

Potrivit CE, Apple face abuz de poziție dominantă pe piața portofelelor electronice, împiedicând soluțiile concurente să funcționeze pe telefoanele iPhone.

Comisia Europeană a anunțat că se sesizează față de faptul că Apple împiedică dezvoltatorii de aplicații să acceseze hardware-ul și software-ul necesare, totul pentru a ajuta aplicația Apple Pay.

We have informed Apple of our preliminary view that it abused its dominant position in markets for mobile wallets on iOS devices.

Our preliminarily findings show that Apple may have restricted competition, to the benefit of its solution Apple Pay.

