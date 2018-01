Accident feroviar în SUA. În tren se aflau mai mulți congresmani republicani

Trenul se îndrepta către Greenbrier (Virginia de Vest), unde Partidul Republican va avea seminarul anual de trei zile.

Unii membri ai Congresului au transmis presei că trenul nu a deraiat, dar că persoanele aflate în maşina de gunoi sunt aparent rănite.

'Trenul care transportă aleşi republicani la seminarul nostru a avut o coliziune, dar Rebecca şi eu suntem bine. Securitatea şi medicii sunt la bord şi ajută la investigaţie şi la tratarea rănilor', a scris pe Twitter congresmanul Bradley Byrne, menţionând în mesaj numele soţiei sale.

La rândul său, congresmanul Roger Marshall, care este de profesie medic, a scris tot pe Twitter că ajută răniţii.

'Toţi suntem bine', a anunţat pe aceeaşi reţea de socializare un alt congresman, Pete Sessions.

Deocamdată nu au fost comunicate oficial detalii despre accident şi despre răniţi.

TRAIN CARRYING GOP CONGRESSIONAL MEMBERS HITS TRUCK IN VIRGINIA: So far, no reports of serious injuries. Republicans, including members from the Arklamiss, were heading to West Virginia for a retreat. #TrainVersusTruck #GOP https://t.co/PJ3imytoV8 pic.twitter.com/RkGPUSZvJZ