Clipe de groază pentru pasagerii unui avion care s-a prăbușit în gol de două ori. VIDEO

Martorii au povestit coșmarul trait în momentul în care avionul cu care se deplasau de la Santa Ana, California, la Seattle, Washington, părea să se prăbușească din cauza unor turbulențe puternice.

Piloții au reușit să redreseze aeronava, însă oamenii au fost răniți de obiectele care au căzut din cauza turbulențelor, scrie metro.co.uk.

More photos of the insane turbulence on DL5796 today, operates by @Compassairlines . My deep gratitude and professional respect for the flight crew. I mis-attributed my congratulations to @Delta, who very well may also be awesome, but this heroism was @Compassairlines crew. pic.twitter.com/kzXAQvFR3V