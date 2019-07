Clădire prăbușită într-un cartier din Mumbai. Bilanțul victimelor. FOTO

Clădirea cu patru etaje din cartierul aglomerat al oraşului Dongri, care a fost inundat în timpul recentelor ploi musonice, s-a prăbuşit marţi, informează Agerpres.

„Treisprezece trupuri au fost recuperate până acum din moloz şi 10 persoane au fost salvate", a declarat şeful poliţiei din zonă, Sandeep Bagdikar, prin telefon de la faţa locului.

Operaţiunile de salvare continuă cu ajutorul echipei National Disaster Response Force, a spus Bagdikar.

