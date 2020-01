Ciocniri violente în Irak între poliție și protestatari: 7 persoane au fost rănite

Numărul persoanelor rănite a fost confirmat de medici, potrivit Reuters.

Poliţia a efectuat de asemenea un raid în noaptea de vineri spre sâmbătă asupra unui sit-in la Basra şi a desfăşurat acolo forţe sâmbătă dimineaţă devreme, în încercarea de a desfiinţa o principală tabără de protestatari şi deschide drumurile blocate de manifestanţi în oraşul din sud, au declarat surse de securitate, potrivit Agerpres.

Since yesterday in the city of Basra, the government forces has burned many tents, just because the protestors are protesting against Iranian influence and aggression in the country and demanding change. Today the government forces are burning tents in Baghdad. #Iraq pic.twitter.com/UY0jXUWNTR