Cine este „Natașa”, blonda misterioasă care este nedespărțită de Vladimir Putin. A devenit ținta ironiilor pe internet

În mesajul său de Revelion, Vladimir Putin a dat vina pe Occident că se folosește de Ucraina pentru a diviza Rusia.

Așa au început ucrainenii din Kiev Noul An. Sirenele care anunțau un posibil raid aerian au fost urmate de zgomotul exploziilor. Dar apărarea antiaeriană a intrat în funcțiune. Forţele ucrainene au spus că au doborât 45 de drone de fabricaţie iraniană lansate de Rusia în noaptea de Anul Nou.

Pe una dintre ele scria în rusă "Un Nou An fericit". Loviturile au avut loc la o zi după ce un val de bombardamente s-a năpustit asupra capitalei Kiev. Atacurile s-au soldat cu victime în rândul civililor.

Într-un discurs sumbru și sfidător de Anul Nou, președintele Vladimir Putin a anunțat că nu își va opri asaltul asupra Ucrainei.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Occidentul minte de ani de zile despre pace, dar, de fapt, se pregătea de agresiune, iar astăzi recunoaște în mod deschis acest lucru, nu se mai jenează. Și se folosește cu cinism de Ucraina și de poporul ei pentru a slăbi și a diviza Rusia”.

Liderul de la Kremlin și-a făcut apariția înconjurat de cadre militare, printre ei, o rusoaică blondă. Poreclită de internauți "Natașa", femeia a devenit ținta ironiilor pe rețelele sociale.

În discursul de Anul Nou al lui Putin sunt prezenți oameni desemnați să se prefacă a fi soldați. Iată mai sus imagini din multele și versatilele roluri pe care „Natașa” le-a jucat atunci când Putin a trebuit să apară alături de „cetățeni normali”. „Natașa! E timpul să fii un pescar!”, a scris pe Twitter Jason Jay Smart, consilier politic american și corespondent special al Kyiv Independent. Ulterior a adăugat și alte fotografii în care femeia blondă apare alături președintele rus.

Putin’s New Year’s Eve address features “Russian soldiers” (aka people from his security detail assigned to act like soldiers).

Here’s pictures of the many versatile roles that Natasha has played when Putin needs to be with “normal citizens.”

“Natasha! Time to be a fisherman!” pic.twitter.com/BIAJdpjqYb