Putin, înconjurat de militari în timpul discursului de Anul Nou: Occidentul a mințit ani de zile în legătură cu pacea | VIDEO

Liderul rus s-a adresat țării stând alături de militari, și nu pe fundalul Kremlinului, ca de obicei. După cum a explicat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, discursul a fost înregistrat la sediul districtului militar Sud.

"A fost un an de decizii dificile, necesare, de pași importanți în direcția obținerii suveranității depline a Rusiei și a consolidării puternice a societății noastre. Evenimentele cu adevărat cruciale, fatale, din 2022, au devenit o piatră de hotar care pune bazele viitorului comun al rușilor și a independenței lor adevărate: Pentru asta luptăm astăzi", a spus Putin.

"A fost un an care a pus multe lucruri la locul lor, a separat clar curajul și eroismul de trădare și lașitate, a arătat că nu există o putere mai mare decât dragostea pentru familie și prieteni, loialitatea față de prieteni și camarazi, devotamentul față de Patrie", a adăugat președintele Rusiei.

"Occidentul a mințit ani de zile în legătură cu pacea, dar de fapt se pregătea de agresiune. Și astăzi recunoaște deschis acest lucru, fără să se mai rușineze. Se folosesc cu cinism de Ucraina și de poporul său pentru a slăbi și diviza Rusia. Elitele occidentale au asigurat în mod ipocrit de intențiile lor pașnice, inclusiv de soluționarea conflictului din Donbas, dar, de fapt, au încurajat în toate modurile posibile neonaziștii.

Anul acesta, Occidentul a declarat un adevărat război de sancțiuni împotriva Rusiei. Cei care l-au inițiat se așteptau la distrugerea completă a industriei, finanțelor și transporturilor noastre. Acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că împreună am creat o marjă de siguranță fiabilă", a declarat Putin.

Putin’s New Year’s address is a bleak tirade justifying his invasion of Ukraine. He rants about “traitors,” “western lies,” “neo-Nazis,” plots to “split Russia apart,” and the conquest of Russia’s “historical territories.” Imagine watching this over your babushka’s olivier salad pic.twitter.com/nFrbZAhKCs