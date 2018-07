Cine este rapper-ul fugar condamnat la trei ani de închisoare pentru că a insultat Casa Regală

Josep Miguel Arenas Beltram, în vârstă de 24 de ani, cunoscut sub pseudonimul Valtonyc, a fost condamnat în mai pentru că a insultat Casa Regală din Spania şi a glorificat terorismul. El a fost eliberat din închisoare şi aşteaptă decizia de extrădare în Spania, relatează BBC

Valtonyc, care a precizat că "nesupunerea este o datorie legitimă", înainte să devină fugar în luna mai, a spus că versurile sale sunt scrie astfel încât să îi stimuleze pe oameni îşi examinează atitudinea şi comportamentul. Într-una dintre melodiile sale, el spune că ar vrea să atace un politcian local cu o bombă nucleară.

În altă piesă, acesta spune "Eta este minunată", făcând o referinţă la gruparea separatistă bască, care militează pentru un stat independent. Rapper-ul este primul artist din Spania care a fost găsit vinovat de insulte aduse Casei Regale, de la căderea regimului lui Franco, din anii 1970.

Valtonyc a declarat că a fost inspirat de către liderul catalan Carles Puigdemont. Spania a emis un mandat internaţional de arestare pe numele rapper-ului, imediat după ce a devenit fugar. Deşi a făcut apel la Curtea Supremă, invocând faptul că are dreptul la liberă exprimare, apelul său a fost respins.

