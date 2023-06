Cine este Evgheni Prigojin, „bucătarul lui Putin” acuzat de generalii ruși că a pornit o revoltă armată contra Moscovei

Grupul Wagner este o organizație de mercenari militanți care au lucrat alături de armata rusă în timpul invaziei țării în Ucraina. Originile Grupului Wagner par să fie din 2014, când a izbucnit conflictul dintre Ucraina și Rusia cu privire la regiunea Crimeea. Prigojin a declarat pe rețelele sociale că a căutat să construiască un grup de luptători care să apere interesele rusești în regiune. Grupul a fost legat de conflictele din Libia, Siria și alte câteva țări africane, conform Politico.

Forța paramilitară a cunoscut o creștere explozivă în timpul războiului din Ucraina, zeci de mii de luptători aflându-se acum sub controlul său. În calitate de șef al Grupului Wagner pe tot parcursul conflictului, Prigojin s-a confruntat frecvent cu liderii militari ruși. El a publicat imagini care contrazic declarațiile rușilor privind o operațiune militară fără probleme. El susține adesea că forțele sale au condus lupta în Ucraina, punând în același timp la îndoială competența armatei ruse. În luna mai, el a înregistrat un videoclip alături de cadavre în uniformă, înjurând liderii pentru lipsa de pregătire.

Președintele rus Vladimir Putin și Prigojin au același oraș natal, Sankt Petersburg (pe atunci Leningrad). În timp ce Putin a trecut de la statutul de membru al KGB la cel de lider rus, Prigojin a executat o pedeapsă cu închisoarea de un deceniu înainte de a deschide un stand de hot-dog.

El a început rapid să aibă tot mai multă influență în industria ospitalității înainte de a atrage atenția lui Putin. În momentul în care Putin a ajuns la cele mai înalte niveluri ale guvernului rus, Prigojin a ajutat la servirea dineelor de stat - cum ar fi cel organizat în 2006 cu președintele de atunci George W. Bush - ceea ce i-a adus porecla de "bucătarul lui Putin”.

Putin l-a ajutat pe Prigojin să deschidă un restaurant și să obțină un contract pentru mesele copiilor din școli cu ajutorul unor împrumuturi generoase finanțate de stat. Prigojin a deținut, de asemenea, cel puțin o parte din Concord Management and Consulting, firmă suspectată că a finanțat operațiuni de trolling online, pro-Trump, în timpul alegerilor din 2016 și în timpul Brexitului.

La un an și jumătate de la invazia în Ucraina, Rusia este în pragul unui război civil. Liderul grupării Wagner, Evgheni Prigojin, și-a trimis trupele în Rusia, cu scopul declarat de a schimba conducerea Ministerului rus al Apărării.

Mercenarii Wagner, însoțiți de tancuri și blindate ușoare, au ocupat centrul local al minsterului Apărării din orașul Rostov, dar și sediul poliției și primăria, printre altele. În acest timp, la Moscova, Prigojin a fost declarat agent străin și pus sub acuzare pentru "rebeliune armată". Până acum, nu au avut loc ciocniri masive între militanții Wagner și armata rusă, dar s-au înregistrat schimburi de focuri de armă. În acest timp, Kievul și aliații săi urmăresc îndeaproape desfășurarea de forțe din Rusia.

