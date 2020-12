Cine e europarlamentarul prins la o orgie, la Bruxelles. Cum a vrut să scape de poliție

Europarlamentarul Fidesz, József Szájer, a recunoscut, într-o declarație dată publicității marți, că a participat la o petrecere, la Bruxelles, prezentată de presă ca fiind o orgie la care au fost prezente 25 de persoane, majoritatea bărbați.

Poliția din Bruxelles a anunțat că au descoperit o orgie sexuală într-o locuință din centrul orașului, la care participau 25 de persoane, printre care și un eurodeputat. Incidentul a avut loc vineri seara, la primul etaj al unui bar situat în strada Pierres din centrul Bruxelles-ului.

Poliția a pus capăt acestei petreceri, la care cei mai mulți participanți erau bărbați.

"În presa belgiană s-a scris despre o petrecere privată la Bruxelles, la care am participat. După ce poliția mi-a cerut să mă identific – pentru că nu aveam buletin de identitate - am declarat că sunt europarlamentar. Poliția a continuat procesul și în cele din urmă a emis un avertisment verbal oficial și am fost condus acasă", a scris Szájer în declarație, potrivit insighthungary.hu.

Potrivit unor surse citate de 7sur7, eurodeputatul József Szájer ar fi încercat să scape de poliție pe geam, pe acoperișul clădirii. Mai mult decât atât, în încercarea de a fugi, el s-ar fi lovit și ar fi suferit câteva răni.

Iar după ce a fost reținut, el a invocat imunitatea parlamentară, astfel că acest caz a ajuns la Ministerul Afacerilor Interne.

Poliția a găsit la fața locului alcool și droguri, iar toți cei găsiți acolo au fost amendați, dar fără să fie puși sub acuzare.

Participanții au fost acuzați pentru încălcarea regulilor pandemiei din Belgia care interzic adunările a mai mult de patru persoane.

Publicația hln.be l-a descris pe europarlamentar drept un membru de seamă al Fidesz, care a fost lider de partid în Parlamentul maghiar înainte de aderarea la Parlamentul European.

Ziarul susține, de asemenea, că europarlamentarul și-a anunțat demisia din Parlamentul European duminică.