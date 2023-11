„Pe 6 noiembrie, Muzeul Naţional de Artă Odesa împlineşte 124 de ani”, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa pe Tele gram. „În ajunul zilei de 6 noiembrie, ruşii au 'felicitat' monumentul nostru arhitectural cu o rachetă care a căzut în apropiere”. Pereţii clădirii au fost deterioraţi, iar o parte din geamuri s-au spart, a adăugat el.

The largest crater was left by an Iskander missile just outside the Fine Arts Museum. This museum is just a few blocks from the port of Odesa. Excellent work on the geolocations by ​​@neonhandrail.https://t.co/GYtoo7VCEV