Ciclonul tropical Jasper a făcut prăpăd în Australia. Mii de locuitori din Queensland au rămas fără curent | VIDEO

Furtuna de categoria a 2-a a atins uscatul miercuri, către ora locală 17:00 (9:00, ora României), au anunţat meteorologii.

That door is stronger than most relationships I know. Cyclone Jasper Australia . Just happened pic.twitter.com/yKmh732osd

Rafale de vânt violente, de până la 113 de kilometri pe oră au fost înregistrate în momentul în care Jasper a început să atingă zona de coastă, iar ploi torenţiale ar putea antrena inundaţii bruşte.

#Australia ⚡ A man escaped in time before lightning struck a tree that was near his car. The man says he forgot his wallet inside his house and that saved his life. The car suffered significant damage.#Jasper #CycloneJasper #Cyclone #Weather #WeatherUpdate pic.twitter.com/DyW5te2z1b