"Ciclonul-bombă" a făcut ravagii în SUA. Cel puţin 60 de persoane au murit. VIDEO și FOTO

Numărul deceselor în oraşul Buffalo din New York a crescut la 28, mii de oameni fiind încă fără curent electric în mijlocul unui "ciclon-bombă", care a făcut ravagii în America de Nord, informează BBC.

În Buffalo, un oficial de stat a anunţat că poliţia militară a fost adusă pentru a ajuta la gestionarea traficului în oraş, unde rămâne interdicţia de a conduce, notează News.ro.

Au fost semnalate jafuri în anumite părţi ale oraşului în timpul situaţiei de urgenţă.

Furtuna de iarnă a forţat şi anularea a mii de zboruri, inclusiv aproximativ 4.800 doar marţi dimineaţa. Mii de pasageri au rămas blocaţi pe aeroporturile din întreaga ţară.

Începând de miercuri, condiţiile meteo ar urma să se îmbunătăţească.

La o conferinţă de presă de marţi, oficialii din comitatul Erie din New York - care include Buffalo - au declarat că numărul deceselor este de aşteptat să crească pe măsură ce operaţiunile de căutare şi salvare continuă. Cei 28 de morţi confirmaţi erau toţi din Buffalo.

Peste 4.000 de oameni din zonă rămân fără curent după furtună, iar la apogeul acesteia aproximativ 20.000 de locuinţe nu aveau energie electrică.

Oficialii au avertizat că temperaturile în creştere din regiune ar putea duce la probleme suplimentare, inclusiv inundaţii, ca urmare a topirii zăpezii.

@giraffegirl68 hiya! Thank you for checking on me GG. All is ok here thankfully. We had what they are calling a "bomb cyclone". Wind gusts up to 79mph for 36 hours, we ended up with 51.5" when the storm broke apart thus evening. I appreciate you caring & checking on me.#wildearth pic.twitter.com/fdu2dGDxWd