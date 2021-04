China vrea să se alieze cu Rusia împotriva SUA, ”în protejarea intereselor noastre”

Pe fondul tensiunilor crescânde dintre Statele Unite și Rusia, China a sărit în sprijinul președintelui rus Vladimir Putin, afirmând că cele două națiuni sunt ”parteneri strategici compleți de coordonare, în noua eră”.

Într-un discurs recent privind starea uniunii, Putin a reamintit liderilor occidentali despre arsenalul nuclear al Rusiei și a avertizat Occidentul să nu treacă o „linie roșie”.

Astfel, orice țară care va amenința securitatea fundamentală a Rusiei ar „regreta faptele lor mai mult decât au regretat orice altceva de multă vreme”, a spus Vladimir Putin.

Rugat să comenteze această declarație a lui Putin, purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe al Chinei, Wang Wenbin, a declarat - potrivit Newsweek - că China și Rusia vor „continua să se înțeleagă și să se sprijine reciproc în protejarea intereselor noastre de suveranitate, securitate și dezvoltare”.

De altfel, Putin nu a exclus până acum o alianță militară Rusia-China. În octombrie, el a spus că este „destul de posibil să ne imaginăm acest lucru” și a subliniat exercițiile comune militare la care au participat forțele armate ale celor două țări, precum și împărtășirea de către Rusia a unor tehnologii militare sensibile cu China.

Legăturile dintre cele două țări par să se fi întărit în ultimele luni. Wang a declarat în ianuarie că China nu vede „nicio limită” pentru „această cooperare”.

Pe măsură ce cele două țări par să se apropie, relațiile dintre Rusia și Occident se răcesc și mai mult.

Ca ”răsplată” pentru atacul informatic asupra agențiilor federale americane și după intervenția Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA, administrația Biden a expulzat 10 diplomați ruși și a impus o serie de sancțiuni. Scopul este de a provoca daune financiare Moscovei, într-un efort de a descuraja astfel de acte în viitor.

"Nu putem permite unei puteri străine să intervină în procesul nostru democratic cu impunitate. Am fost clar cu președintele Putin, că am fi putut merge mai departe, dar am ales să nu fac asta, am ales să fiu proporțional” - a spus președintele Joe Biden.

Wang a criticat decizia de sancționare a Rusiei, pe care a calificat-o drept o „politică de putere și o agresiune hegemonică”.